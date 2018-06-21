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تعرف على برنامج مهرجان القفز الحر فوق الأهرامات

03:09 م الخميس 21 يونيو 2018
تعرف على برنامج مهرجان القفز الحر فوق الأهرامات

كتب- يوسف عفيفي:
ينظم الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، مهرجان مصر الدولي الأول للقفز الحر بالمظلات، على مدار 3 أيام من 23 وحتى 25 يونيو الجاري فوق سفح هرم خفرع؛ لتنشيط السياحة المصرية.

وقال الكابتن مصطفى السعيد، عضو الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، والمنسق العام لمهرجان القفز فوق سفح الأهرامات، لمصراوي، الخميس، إن المهرجان حظى بدعم غير مسبوق من جميع الجهات المعنية من وزارات الدفاع، والشباب والرياضة، والداخلية، والآثار، والسياحة ممثلة بهيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة للاستعلامات.

وننشر برنامج المهرجان، الذي جاء:

ـ 22 يونيو – وصول المشاركين والاستقبال.

ـ 23 يونيو – القفز الساعة 10 صباحا فوق الأهرامات وجولة سياحية، ثم العشاء على مركب نيلية.

ـ 24 يونيو - القفز الساعة 10 صباحا فوق الأهرامات، زيارة المتحف المصري وشارع المعز وخان الخليلي.

ـ 25 يونيو – القفز الساعة 10 صباحا فوق الأهرامات، سيمينار بمقر الإقامة (the art of free flying)، حفل توديع المشاركين.

ـ 26 يونيو – مغادرة المشاركين مصر.

قرار الآثار بالموافقة على مهرجان القفز فوق الأهرامات

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