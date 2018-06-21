مصدر: وزير التنمية المحلية يبحث ملف المستشارين ضمن "هيكلة الوزارة"

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، الوزير الجديد، يعمل حاليًا على الانتهاء من خطة لهيكلة الوزارة سيجري الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، عقب دراسة أوضاع العاملين بالوزارة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن شعراوي اجتمع بقيادات الوزارة بشكل كامل، في الوقت الذي اجتمع في مكتبه بشكل فردي مع بعض القيادات لتفهم حقيقة الأوضاع وما يجري داخل الوزارة، وهل توجد أي مخالفات تجري داخلها أو لا.

ولفت المصدر، إلى أن الوزير يبحث الآن في ملف المستشارين المتواجدين، والذين تتجاوز أعدادهم 10، سواء من فترة الدكتور هشام الشريف، الوزير الأسبق، أو فترة اللواء أبوبكر الجندي، الوزير السابق.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن تشمل حركة التغييرات في المرحلة المقبلة قطاع الإعلام في الوزارة أيضَا، إلى جانب بعض القيادات في التنمية المحلية، متابعا: "الوزير يفتح كل ملفات الوزارة في الفترة الحالية ويستمع للجميع ليعلم تفاصيل التنمية المحلية، وبناءً عليه سيتخذ قرارات مهمة قريبا".