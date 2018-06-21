بعد القبض على مستشاره الإعلامي.. وزير التموين يرد على عدم تعيين بديل

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إسناد مهام المتحدث الإعلامي باسم الوزارة والمتحدث السياسي لمكتب العلاقات العامة والمكتب السياسي، قائلًا: "المنصب ده مستحدث بعد 25 يناير، ومن 6 سنين ماكنش فيه حاجة اسمها مستشار إعلامي أو سياسي".

وتابع وزير التموين - في تصريحات خاصة لمصراوي - الخميس، أن المكتب السياسي سيؤدي مهامه المتمثلة في التواصل مع النواب وتلقي طلباتهم، فضلًا عن تلقي طلبات المواطنين، فيما سيتواصل مكتب العلاقات العامة مع الإعلام سواء التليفزيون أو الراديو أو الجرائد أو الـ"سوشال ميديا".

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت، القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.