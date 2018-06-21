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أبرزهم "فيفي عبده وليلى علوي".. وفد الفنانين يصل من روسيا

02:17 م الخميس 21 يونيو 2018
أبرزهم "فيفي عبده وليلى علوي".. وفد الفنانين يصل من روسيا

وفد الفنانين يصل من روسيا

كتب - طه عبيد:

وصل وفد من الفنانين قادما من روسيا، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس؛ بعد مؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام روسيا بالمونديال، والتي أقيمت أول أمس على ملعب "سان بطرسبرج"، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم، وانتهت بهزيمة المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه وصل كل من الفنان سمير الإسكندراني، أشرف زكي نقيب الممثلين، أحمد عبدالعزيز، أحمد فهمي، فيفي عبده، حسن الرداد، شريف منير، ليلي علوي، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد من أعضاء الشركة المصرية للاتصالات، على الطائرة المصرية القادمة من موسكو، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم من استراحة الخدمة المميزة بمبنى 3 في المطار.​

فيفي عبده ليلى علوي روسيا مطار القاهرة مونديال روسيا

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