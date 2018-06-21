برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تشغيل مستشفى بكفر شكر منذ 4 سنوات

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، عضو البرلمان، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوي واستغاثات من جانب عدد من أهالي مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فيما يتعلق بعدم وجود مستشفى بالمركز لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، إذ أن المستشفى الوحيدة الموجودة بالمركز تحت أعمال التطوير والصيانة منذ ما يقرب من 4 سنوات. حسب قوله.

وقال محيي الدين، في طلبه، حسب بيان، إنه بالبحث عن أسباب تأجيل افتتاح المستشفى منذ ذلك الحين توصلوا إلى أن وجود مشاكل وخلافات مالية بين المسئولين وبين المقاولين القائمين على أعمال الصيانة، الأمر الذي أدى إلى اضطرار ما يقرب من 300 ألف نسمة من أهالي المركز إلى التوجه لأقرب مستشفى والتي تبعد عن كفر شكر بحوالي "17 كم".

وأضاف عضو البرلمان: هذا نتيجة الصمت التام وغض الطرف غير المفهوم من جانب المسئولين بوزارة الصحة عن حل تلك الأزمة الحساسة التي تتحول يومًا تلو الآخر إلى قنبلة موقوتة تهدد أمن وسلامة أهالي المركز نتيجة عدم وجود أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أو الطبية هناك.​