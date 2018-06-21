متحدث "عمال مصر": التوافق على رئيس الاتحاد ضرورة لمنع الانشقاق

كتبت-مروة شوقي:

قال علي عثمان، المتحدث الرسمي باسم اتحاد عمال مصر، إن تشكيل لجنة لاختيار وتسمية أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد العام وأعضاء مجلس الإدارة، تهدف لإيجاد نوع من التوافق بين المرشحين على مقعد رئيس الاتحاد.

وأضاف عثمان، لمصراوي، الخميس، أن إعلان عدد من رؤساء النقابات العامة المنتخبين، نيتهم في الترشح على منصب رئيس الاتحاد، جعل الحاجة ملحّة إلى تشكيل تلك اللجنة التوافقية، حتى لا يحدث أي نوع من الانشقاق داخل التنظيم النقابي الذي يعتبر الكيان الأقوى والأكبر في المجتمع.

ونوّه المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، إلى أن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها اليوم، بحضور أعضاء اللجنة في مقدمتهم محمد سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، وعبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أمين صندوق الاتحاد العام، ورئيس النقابة العامة للعاملين رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، إلى جانب الأطراف المعنية من المرشحين على منصب رئيس الاتحاد.

ولفت عثمان، إلى أن اللجنة تتشاور خلال الاجتماع، مع المرشحين للتوافق على تسمية رئيس الاتحاد العام، موضحًا: "إذا انتهى الاجتماع بدون توافق على الرئيس من بينهم، سيقدم كل رئيس نقابة ينوي الترشح أوراق ترشحه على منصب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، السبت المقبل".​