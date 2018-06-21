وزيرة الثقافة تفتتح الفعاليات الثقافية المصرية الإيطالية بمدينتي روما وفيتربو

كتب- محمد عاطف:

سافرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إلى مدينتي روما وفيتربو بايطاليا، لحضور افتتاح الفعاليات الثقافية المصرية الإيطالية، التى تقام في الفترة من 21 إلى 24 يونيو، وتستمر على مدار ستة أشهر حتى نهاية العام الحالي، والتى تنظمها مؤسسة بينيديتي الثقافية، والتى تعد أحد أكبر الجهات الداعمة للثقافة والفنون في إيطاليا وبرعاية المؤسسات الحكومية الإيطالية.

تأتي تلك الدعوة في إطار دعم وتأكيد أواصل الصداقة والعلاقات الثقافية والدبلوماسية بين البلدين لما لهما من ارتباط حضاري وثيق متمثل في مجالات الثقافة والفنون المختلفة.

وتبدأ فعاليات برنامج زيارة وزيرة الثقافة المصرية بالعديد من اللقاءات التى من شأنها تعزيز سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين، والتي تتم بالتنسيق بين الخارجية المصرية (ممثلا عنها وبمقر السفارة المصرية بايطاليا) وبرعاية الحكومة الإيطالية.

وتضم الفعاليات، حسب بيان، لقاءات مع وزير الثقافة الإيطالي "داريو فرنشيسكيني" ورئيس أوبرا سانتا سيتشيليا، ورئيس أوبرا روما، بجانب عددًا من الشخصيات الهامة المعنية بالشأن الثقافي، كما يشهد الافتتاح الرسمى للفعاليات الذى يقام بمدينة فيتربو يومي السبت والأحد 23 و ٢٤ يونيه الجاري، عروض فرعونية لفرقة بالية أوبرا القاهرة التابعة لدار الأوبرا، ثم تفتتح عبد الدايم المعرض المصري الدائم المقام بقصر الباباوات بفيتربو، والذي يرجع تاريخه لأكثر من ألف عام وهو المقر الأول لباباوات الكنيسة الكاثوليكية لمدة تخطت 200 عام قبل الانتقال للمقر الرئيسي للفاتيكان والذي يشمل سيبوزيم من معروضات الفن المصري القديم والفنون القبطية.

يذكر أن مؤسسة بينيديتي الخيرية يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1899 وتُولي المؤسسة اهتماما خاصًا بتقوية وتعزيز الروابط بين مصر وإيطاليا من خلال العديد من المشروعات والمبادارات في هذا الشأن والتى تم تشجيعها من الصقلي (ايوجينيو بينيديتى جاليو) حفيد مؤسس المستشفي الإيطالي في القاهرة.