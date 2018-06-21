ننشر تقرير غرفة عمليات "التعليم" بشأن امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (رياضيات)، اليوم الخميس، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018/2017 في مادة الرياضيات البحتة: (التفاضل والتكامل).

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم، بلغ (110.822) طالبًا وطالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الامتحاني السابع سارت بشكل جيد ومنضبط، إذ اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد (5) حالات غش ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى حالة غش ونشر تمكنت غرفة العمليات المحلية بمديرية التربية والتعليم بالغربية من ضبطها، وحالة غش ونشر تمكنت إحدى لجان سير الامتحان بالقاهرة من ضبطها.

وجاء تفصيل الحالات التي تم ضبطها على النحو التالي:

- اللجنة رقم (1551) بمقر مدرسة بلبيس الثانوية للبنات الجديدة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية" ضبط الطالب (م.ج.ع) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

-اللجنة رقم (1556) بمقر مدرسة البلاشون ث المشتركة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية: ضبط الطالب (أ.م.ج) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

-اللجنة رقم (1920) بمقر مدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين التابعة لإدارة منفلوط التعليمية بمحافظة أسيوط: ضبط الطالب (أ.خ.س) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله

- اللجنة رقم (633) بمقر مدرسة منوف الثانوية الرياضية للبنين التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية: ضبط الطالب (أ.ع.ح) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله

-اللجنة رقم (106) بمقر مدرسة مصطفى كامل ث للبنين التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة: ضبط الطالب (أ.م.ع) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

-اللجنة رقم (1422) بمقر مدرسة الشهيد محمد عطية الحسيني الابتدائية (المحلة الراقية ب سابقًا) التابعة لإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية بمحافظة الغربية: ضبط الطالب (أ.ف.ط) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكنت غرفة العمليات المحلية بالغربية من تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وأشار حجازي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان، كما أفاد أن تقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر أكد أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية، يوم الأحد المقبل، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد (245.386) طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد (249.608)، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (108.838) طالبًا وطالبة.​