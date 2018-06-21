وزيرة الهجرة تتابع خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية مع اللجنة التنسيقية

كتبت- مروة شوقي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، للوقوف على آخر أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، ومتابعة البرامج المستقبلية للتصدي لهذه الظاهرة.

وقالت مكرم، إن الوزارة تعمل وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بإعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة لبناء الشخصية المصرية.

وأضافت، في بيان، الخميس: "يجري تعظيم الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال برامج تأهيل الشباب لسوق العمل وتوعيتهم بمخاطر هذا النوع من الهجرة والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، فضلاً عن وضع استراتيجية لضمان الاستفادة من قدراتهم في عمليات التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية الحكومة 2030".

وأوضحت مكرم، أن الوزارة تعاونت مع عدد من الوزارات والهيئات التي لها صلة بهذا الأمر من بينها وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي، بشأن خلق تنمية مجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب، وكذلك التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بهدف الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضرية للمناطق العشوائية لتحقيق المردود المجتمعي المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى تعاون الوزارة مع وزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنفيذ مشروع قومي للتوعية بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين.

من جانبه، استعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، برنامج الوزارة الذي تضمن تدريبًا مهنيًا لـ1000 شاب من أبناء محافظات كفر الشيخ ودمياط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والبحيرة، على مهن مختلفة وتم تسليم عدد من المتخرجين حقيبة أدوات صيانة "عدة" بحسب كل تخصص، بالإضافة إلى توفير أكشاك خاصة بهم، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وقال وائل فراج مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، إن الدورات التدريبية التي نظمتها الوزارة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في عدد من محافظات الجمهورية، كان لها مردود إيجابي بنشر الوعي في الأوساط المحيطة، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في تقديم الدورات التدريبية في جميع المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.