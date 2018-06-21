جامعة الأزهر تنعي الشيخ معوض عوض إبراهيم.. "أكبر معمّر بها"

كتب - محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف، أكبر معمر أزهري، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الخميس، إن الفقيد الراحل قدم الكثير من جهده ووقته في سبيل خدمة العلم وأهله، وكان خير مثال للعالم والفقيه الأزهري، وتلقى العلم على يديه العديد من الطلاب والباحثين.

وتقدمت الجامعة بخالص العزاء لتلاميذ الفقيد ولكل أبناء الأزهر في مختلف دول العالم، والمواساة لأسرته، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نعوا الشيخ معوض ابراهيم أكبر معمر أزهري، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر ناهز ١٠٦ أعوام.