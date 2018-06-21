 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

بدء اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بحضور البابا تواضروس

12:26 م الخميس 21 يونيو 2018
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- إسلام ضيف:
بدأ اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، اليوم الخميس، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وكان بابا الإسكندرية، وصل إلى بيروت مساء أمس في زيارة من المقرر لها أن تستمر 4 أيام؛ للمشاركة في اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، وتوجه فور وصوله إلى كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بسن الفيل، والتقى بالأقباط المقيمين بلبنان، وألقى عظة تحت عنوان "مقاييس الأمانة".

رؤساء الكنائس الكنائس الأرثوذكسية البابا تواضروس

الخبر التالى:

جامعة الأزهر تنعي الشيخ معوض عوض إبراهيم.. "أكبر معمّر بها"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان