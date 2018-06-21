بدء اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بحضور البابا تواضروس

كتب- إسلام ضيف:

بدأ اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، اليوم الخميس، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وكان بابا الإسكندرية، وصل إلى بيروت مساء أمس في زيارة من المقرر لها أن تستمر 4 أيام؛ للمشاركة في اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، وتوجه فور وصوله إلى كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بسن الفيل، والتقى بالأقباط المقيمين بلبنان، وألقى عظة تحت عنوان "مقاييس الأمانة".