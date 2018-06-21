بالصور.."التعليم العالي" تشرف على تدريب مُعلمي "المدارس اليابانية"

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك خطة للتعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا اليابانية، يشمل العديد من المشروعات المتميزة في مجال التعليم العالي، منها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية، التي تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتي مصر واليابان، ومشروع المبادرة اليابانية الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي، وتشترك فيه وزارتا الصحة والتربية والتعليم.

وأضاف الوزير، في بيان، الخميس، أن مشروع المبادرة اليابانية، يتضمن تدريب المدرسين ومديري المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية، وكذلك تدريب الأطباء والممرضين، إلى جانب تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة في تقديم المنح اليابانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وبرنامج منح دراسة اللغة اليابانية.

جاء ذلك خلال إجراء مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة، من تريوكى إيتو، رئيس هيئة الجايكا اليابانية، عن الفترة السابقة، لـ"ايتو أومورا"، الرئيس الجديد للهيئة، مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة.

وأعرب عبدالغفار، عن ترحيب الوزارة الدائم بتقديم أي دعم مطلوب لتسهيل عمل الهيئة، وتنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة بين الجانبين المصري والياباني.

من جانبه أعلن أومورا، عن خطة الهيئة لتوسيع حجم التعاون في مجال التعليم العالي، واستكمال تطوير الجامعة المصرية اليابانية، وفتح كليات جديدة، والمزيد من التخصصات الدراسية لطلاب الجامعة.

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