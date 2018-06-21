وزير القوى العاملة يطالب العاملين في الوزارة بمضاعفة الجهد الفترة المقبلة

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع العاملين بالوزارة، ومديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، مضاعفة الجهد، والإخلاص في العمل، واستكمال جميع الملفات المفتوحة للانتهاء منها، وفي مقدمتها الانتخابات العمالية بعد توقف دام 12 عاما.

وقال سعفان، خلال تهنئة العاملين بالوزارة بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيه للمرة الثالثة بالتشكيل الوزاري الجديد، إن الانتخابات العمالية، تهدف إلى إيجاد تنظيم نقابي قوي مبني على أسس سليمة، يتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وله دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، من خلال تدريب ما يزيد عن 20 ألفا من القيادات العمالية، ستفرزها الانتخابات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..

وأضاف الوزير، حسب بيان الوزارة، الخميس، أن استمراره في منصبه يعكس نجاح العاملين في الوزارة في جميع الملفات المنوطة، خاصة العمل على الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني والربط مع 27 مديرية ومكاتبها بالمحافظات، والحد من مشكلة البطالة، والانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الموجود بالبرلمان حاليا ليحقق الأمان الوظيفي، فضلا عن استكمال حصر العمالة غير المنتظمة لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا.

ووجه سعفان، الشكر لجميع العاملين بالوزارة على أدائهم في الفترة الأخيرة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز جميع الملفات، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للنهوض بجميع أعمال الوزارة مما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

​