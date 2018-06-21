تفاصيل اجتماع "مدبولي" بمسئولي "الإسكان" لمتابعة مشروعات المرافق والطرق

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات المرافق، والطرق، والبنية الأساسية، التي تتولى تنفيذها الوزارة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، الخميس، أن فريق المتابعة الفنية بالوزارة، يقدم تقارير دورية عن الموقف التنفيذي لكل المشروعات، وأنه يتابعها بنفسه، قائلاً: "سندفع لإنجاز كل المشروعات في توقيتاتها المحددة، وأي مشكلة سنعمل على حلها".

كما تابع الوزير، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة السابعة بـ"ابني بيتك"، بمدينة 6 أكتوبر، مكلفًا بتكثيف العمل في أعمال الطرق، وعرض الموقف التنفيذي أسبوعيًا لحين الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للمنطقة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه جرى أيضًا خلال الاجتماع متابعة موقف أراضي مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بمدينة القاهرة الجديدة، وجرى تسليم 2406 قطع حتى الآن للحاجزين بالمشروع، وأكد وزير الإسكان ضرورة متابعة تنفيذ الطرق والمرافق بباقي أراضي المشروع بالمدينة، وسرعة الانتهاء منها، وتسليمها للحاجزين.

وأضافت نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق: "جرى تسليم 40 قطعة بمشروع "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ الحاجزون يتوافدون على جهاز المدينة للاستلام، وكلف الوزير بتوجيه إنذارات لمن يتخلف عن تسلم القطعة المخصصة له بالمشروع بأى مدينة، ومن يتخلف يتم تطبيق اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليه، وشروط الحجز.