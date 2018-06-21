"التعليم": انتهاء فترة تقديم الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، انتهاء فترة تقديم الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب"، الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، أوضحت يسرا علام، مستشار الوزير للتسويق والترويج، أن الوزارة بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من المسابقة والمتمثلة في تقييم مقترح الورقة البحثية المقدمة من الطلاب، واختيار الطلاب المشاركين في ورشة العمل المقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لطلاب المرحلة الثانوية في ثاني أسبوع من شهر يوليو 2018.

ولفتت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن المسابقة تأتى في إطار التعاون المستمر بين البنك ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضا ضمن مساهمات البنك الممتدة في مجالات المسئولية المجتمعية والتي يعد التعليم أحد محاورها الرئيسية.

وقالت حنان الريحاني، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن الإحصائيات الأولية للطلاب المتقدمين لمسابقة "الباحثون الشباب" تشير إلى تنوع الموضوعات المقدمة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للمتقدمين ألذي يشمل كافة المحافظات مما يدل على اهتمام طلاب المرحلة الثانوية بالبحث والمعرفة.