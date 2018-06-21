كبير مستشاري ترامب يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل "جاريد كوشنر"، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات مساعد ترامب ممثله الخاص للمفاوضات الدولية، على رأس وفد أمريكي، لمطار القاهرة، اليوم الخميس؛ لإجراء جولة بالمنطقة.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الوفد وصل على طائرة خاصة، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار.

وأضافت المصادر، أن زيارة الوفد، ستكون قصيرة للقاهرة، وتشمل لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين، لبحث آخر التطورات خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وتحقيق تسوية سياسية لأزمة الشرق الأوسط .

كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استقبل الوفد، الثلاثاء الماضي، وأكد على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام بما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وذكر البيت الأبيض أن كوشنر وغرينبلات التقيا امس الأربعاء في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وبحثا معه زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى تسهيل الإغاثة الإنسانية في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين .​