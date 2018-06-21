درجة الحرارة اليوم 37.. الأرصاد توجه 3 نصائح للمواطنين

كتبت – سحر عزام:

قال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا ولطيف ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 37 و38 درجة، وعلى السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 و32 درجة وعلى شمال الصعيد 42 وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.

ونصح مدير مركز التحاليل الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس نهارا لفترات طويلة وارتداء غطاء واقٍ للرأس، مع الإكثار من تناول السوائل التي تحتوي على الأملاح والفيتامينات.