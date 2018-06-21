بعد 15 دقيقة.. صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالغش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، بعد 15دقيقة من بدء الامتحان.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتحقق من صحة ما نشرته هذه الصفحات، وفي حالة التحقق سيجري تتبع مصدر الصور من خلال فريق الغش الإلكتروني؛ لضبط المتسبب في تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح حجازي، أن ماحدث في حال صحته سيكون غشا إلكترونيا وليس تسريبا؛ مشيرا إلى أن عقوبة الطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان ويتداولها تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين كاملين.

ويؤدي 110 آلاف و822 طالبا وطالبة، مقيدين بشعبة الرياضيات بالثانوية العامة، امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، اليوم الخميس، بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويستمر الامتحان حتى الحادية عشرة ظهرا، فيما يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة على استفسارات الطلاب بشأن الامتحان.