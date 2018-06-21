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إحباط تهريب مستلزمات طبية بـ 300 ألف جنيه بمطار القاهرة

08:15 ص الخميس 21 يونيو 2018
إحباط تهريب مستلزمات طبية بـ 300 ألف جنيه بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

القاهرة-(أ. ش. أ):

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كميات كبيرة من مستلزمات وأدوات علاج وتجميل الأسنان لبيعها في السوق المصري والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

كان مأمور الجمرك قد اشتبه في أحد الركاب أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي 394 قطعة من مستلزمات علاج الأسنان بلغت قيمتها نحو 300 ألف جنيه مصري.

تم تحرير محضر ضبط ومصادرة المضبوطات بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار إبراهيم عبد اللطيف.

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جمارك مطار القاهرة مستلزمات طبية الرسوم الجمركية

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