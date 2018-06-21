وزير الأوقاف ينعي وفاة الشيخ معوض عوض أكبر معمر أزهري

كتب- محمود مصطفى:

نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، وفاة الشيخ معوض عوض إبراهيم أكبر معمر أزهري سائلاً الله - العلي العظيم - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يخلف أهله والأزهر فيه خيرًا.

من جانب آخر، قرر وزير الأوقاف ضم الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام المتفرغ بجامعة القاهرة إلى عضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية؛ للاستفادة من خبرته في البرامج التدريبية للدعاة والإداريين ورفع أدائهم من خلال خبرته.

الجدير بالذكر أن الدكتور سامي عبد العزيز كان العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وقد نفذ العديد من البرامج التدريبية في مجالات العرض والتواصل، وفاز بعدة جوائز عالمية.