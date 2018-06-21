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اليوم.. انطلاق مؤتمر الأزهر للمخ والأعصاب بحضور 18 خبير عالمي

03:00 ص الخميس 21 يونيو 2018
اليوم.. انطلاق مؤتمر الأزهر للمخ والأعصاب بحضور 18 خبير عالمي

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للمخ والأعصاب والقسطرة المخية، والذى يقام تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، وبحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي، بأحد فنادق القاهرة.

ويترأس المؤتمر الدكتور خالد صبح استاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب الأزهر، ويشارك فى فعاليات المؤتمر 18 خبير عالمي من أمريكا ولندن واوروبا ، إضافة لخبراء من الدول العربية.​

المؤتمر الدولى الثالث المخ والأعصاب أحمد الطيب وزيرة الصحة والسكان التعليم العالي

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