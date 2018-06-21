​"عربية النواب": الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان "محبط وصادم"

كتب- مروة شوقي:

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محبط وصادم، ومؤكد على أن الانحياز الأمريكي لإسرائيل قد صار عنوانًا رئيسيًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف "الجمال"، في بيان له، أن هذا القرار جاء تكريسًا لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع كافة العراقيل أمام أي حل سياسي منتظر للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ما سبق ذلك من تجميد المساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الأونروا، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبما يهدد الوكالة بوقف كافة عملياتها وأنشطتها في مساعدة الفلسطينيين.

وتابع، أن المحاولات الأمريكية المستمرة لزعزعة استقرار المنظمة الدولية للأمم المتحدة والهيئات والمجالس التابعة لها، لن يسفر إلا عن عزلتها الدولية، نتيجة عدم احترامها للقوانين، والأعراف الدولية، وتعكس دعم ومساندة لكل الأنشطة المعادية لحقوق الإنسان.