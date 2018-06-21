​الأزهر الشريف ينعى أكبر المُعمَّرين الأزهريين

كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور محمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر المُعمَّرين الأزهريين، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.

وأشاد الأزهر، في ببان له بما قدمه الراحل الكبير، منذ تخرجه في كلية أصول الدين قبل نحو ٧٩ عاما، من عطاء مشهود وعلم وافر، كان خلاله مثالا للعالم والفقيه الأزهري، بعلمه وفكره الوسطي المعتدل.

وتقدم الأزهر، بخالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".​