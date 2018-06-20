ضبط 394 عبوة لجراحة الأسنان مع راكب بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان، بحوزة راكب مصري قادم من الإمارات.

واشتبه إيهاب عميرة، رئيس قسم باللجنة الجمركية، في راكب مصري يحمل 3 حقائب، نظرًا لقلقه وارتباكه، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طائرة الاتحاد رقم 655 القادمة من أبو ظبي.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية، أفاد بالنفي، وبالعرض على عصام أنور عطية، مدير الإدارة، قرر تكليف هاني صليب، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 394 عبوة لمستلزمات طب وجراحة الأسنان مخبأة بحقائبه بين طيات الملابس.

وقرر محمد قناوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي.