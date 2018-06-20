'الصحفيين' تعلن انعقاد المجلس بشكل دائم بعد أزمة قانون تنظيم الصحافة

كتب- مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم، قانون تنظيم الصحافة، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، مؤكدًا أن كافة الأعضاء أبدوا ملاحظاتهم حول مشروع القانون.

وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، أن أغلب مواد القانون التي أبدى المجلس ملاحظاته عليها كانت بخصوص إعادة الحبس في قضايا النشر، والمواد الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلى المواد الخاصة بعزل رؤساء تحرير المؤسسات القومية، ورفع سن المعاش للصحفيين، فضلًا عن المواد الخاصة بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح أن المجلس أعلن انعقاده بشكل دائم لحين اتخاذ خطوات فيما يخص مشروع القانون.

وأكد عضو مجلس النقابة، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة لصياغة الملاحظات حول مشروع القانون، وإرسالها لمجلس النواب ومجلس الدولة، مُكونة من: "جمال عبدالرحيم، أيمن عبدالمجيد، حاتم زكريا، محمد سعد عبدالحفيظ"، على أن يتم عرض تلك الملاحظات على اجتماع المجلس القادم، الأسبوع المقبل.