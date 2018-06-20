​السكك الحديدية تكشف حقيقة فيديو تسرب سولار من أحد القطارات

كتب- أحمد نجيب:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، والذي يشير إلى وجود تسريب سولار من خزان أحد الجرارات رقم 2142، أثناء وقوفه داخل حوش الورش، بعد تموينه.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الفيديو قديم، وتم تصويره منذ أكثر من عامين، وأجرت الهيئة حينها، تعديلًا على خزان السولار لهذه النوعية من الجرارات حتى تمنع تكرار هذه المشكلة نهائيًا، والحفاظ على موارد الهيئة.

وأضافت الهيئة، أنها صورت فيديو حديثًا لنفس رقم الجرار لتوضيح نوعية التعديلات التي تمت منذ أكثر من عامين.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم نشر أي أخبار تخص مرفق السكك الحديدية الذي هو ملك للشعب، إلا بعد التأكد من صحتها عبر الاتصال بالمصادر الرسمية.