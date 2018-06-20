عضو "العليا للحج": عودة 10 آلاف معتمر من الأراضي المقدسة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن ما يقرب من 10 آلاف معتمر عادوا إلى البلاد قادمين من الأراضي المقدسة، بعد انتهاء أداء مناسك العمرة خلال العام الهجري 1439، على أن تكون آخر رحلات العودة يوم 15 شوال الجاري.

وأضاف "إبراهيم"، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن عودة المعتمرين من الأراضي المقدسة تجرى بشكل يومي عبر شركة مصر للطيران، موضحًا أن العدد الأكبر لعودة المعتمرين المصريين سيبدأ من الغد الخميس.

وأكد عضو اللجنة العليا، أن موسم العمرة نجح دون وقوع أي مشاكل تعكر صفو الموسم الحالي، خاصة خلال شهري رمضان وشوال.

ووصل مطار القاهرة الدولي الخميس الماضي، 14 رحلة جوية عبر شركة مصر للطيران، من مطاري جدة والمدينة، لعودة 2685 معتمرًا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، فيما وصل الأحد الماضي، 20 رحلة جوية على متنها 4404 معتمرين بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

يشار إلى أن الحصة المقررة لشهري رمضان وشوال تقدر بنسبة 20%، بمعدل 100 ألف معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة هذا العام 1439هـ، منذ بداية الموسم في 13 جمادي ثانٍ حتى نهاية شعبان الماضي، 285 ألف معتمرٍ من إجمالي 400 ألف تأشيرة مخصصة لهذه الفترة على 733 شركة سياحية تعمل في الموسم.