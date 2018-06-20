البرلمان يستأنف جلساته العامة الأسبوع المقبل

القاهرة- أ ش أ:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، يوم السبت المقبل، ولمدة ٣ أيام، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات دولية وينظر 8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها.

ويناقش المجلس، يوم السبت المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريق إقرار الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/1/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018، وعن طريق إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018.

ويواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشى إيست بحرية كوربـوريشن إل دى سى" لتعديل اتفاقية الالتزام الصـادرة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية.

ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بي بي إكسبلـوريشن" (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس.