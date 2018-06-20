بالصور- ​مثقفون وأكاديميون في عزاء الراحل سيد البحراوي بعمر مكرم

محمد عاطف

انطلق مساء اليوم، عزاء الناقد الراحل سيد البحراوي بمسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من المثقفين.

وجاء على رأس الحضور، الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والكاتب إبراهيم عبدالمجيد، الدكتور حسين حمودة والناشرة فاطمة البودي والشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور محمد أبوالغار والكاتب أشرف الصباغ، وغيرهم من المثقفين وأساتذة الآداب بجامعة القاهرة.

ورحل البحراوي عن عالمنا، السبت الماضي بعد معاناة مع المرض، وهو ناقد وأديب، عمل أستاذًا جامعيًا للأدب العربي الحديث والنقد في كلية الآداب بجامعة القاهرة