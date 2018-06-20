​رئيس البرلمان: مصر حائط الصد في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

بروكسل- أ ش أ:

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأوروبي، إلى حث كافة دول الاتحاد الأوروبي على دعم مصر ودول المنطقة فيما تواجهه من تحديات ليست ببعيدة عن دول الاتحاد، والعمل على دعم العلاقات بين مصر ومختلف المؤسسات الأوروبية.

وقال عبدالعال- خلال لقائه في بروكسل اليوم الأربعاء مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأوروبي-، إن مصر تعتبر حائط الصد الأول للمنطقة في مواجهة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس مجلس النواب، موجهًا خطابه إلى الشعوب الأوروبية، أن مصر هي دولة سلام وأمن وأمان، وشهد التاريخ بذلك منذ الحضارة الفرعونية، داعيًا الشعوب الأوروبية إلى زيارة مصر للتمتع بمختلف الأنشطة والمزارات السياحية والمناخ المعتدل.

وشدد على أهمية الاستثمار الأوروبي في مصر والاستفادة من السوق الواعدة ومؤشرات التنمية الاقتصادية ومناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده حالياً.

وأعرب عبدالعال، عن سعادته بلقاء مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأوروبي، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز علاقاتها بمختلف الدول وفتح قنوات للتواصل معها، خاصة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر شريك لمصر.

كما وجه الشكر إلى المجموعة باعتبارها حليفًا قويًا لمصر داخل البرلمان الأوروبي، على ما قدمته لمصر من دعم ومساندة لكافة جهود الإصلاح وما بذلته من تضحيات بشرية ومادية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ورحب رئيس مجلس النواب بأية زيارة تقوم بها مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الأوروبي إلى مصر في إطار استكمال وتعزيز جهود التعاون والتشاور.

كما رحبت مجموعة أصدقاء مصر بالدكتور عبدالعال والوفد المرافق له، وأكدت على دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مشددة على ضرورة استمرار الحوار والتواصل بين الجانبين في إطار تدعيم أطر العلاقات على الأصعدة كافة.

وأعربت المجموعة عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف من جهة، وجهود التنمية والإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من جهة أخرى، مؤكدة أن المجموعة منذ إنشائها داخل البرلمان الأوروبي وهى تقوم بتقديم كافة صور الدعم والمساندة لمصر، وستظل داعمة لها في كافة خطواتها من أجل استعادة الدور الريادي لمصر.

ودعت المجموعة إلى استمرار وزيادة عدد الزيارات الثنائية دعمًا للتواصل والاطلاع على الحقائق والتشاور فيما يتعلق بالقضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

يذكر أن مجموعة أصدقاء مصر تم تدشينها في يونيو 2015 بمقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج، وتتكون من نواب من مختلف المجموعات السياسية والحزبية الرئيسية داخل البرلمان الأوروبي، وجاء تدشينها بمبادرة من هؤلاء النواب إيمانا منهم بدور مصر وثقلها إقليميا ودوليا، فضلا عن دورها في تدعيم الاستقرار في المنطقة وضرورة تعزيز التعاون وتقديم الدعم لها.