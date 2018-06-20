عضو "سياحة النواب": سأتقدم بمبادرة لاستعادة الآثار المسروقة والمهربة

كتبت- مروة شوقي:

قال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنه بصدد تدشين حملة لاستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، لافتًا إلى أن ما دفعه لتبني الحملة، وجود كمية كبيرة من المقتنيات الأثرية المسروقة والمهربة عبر القنوات غير الشرعية، في معارض خارجية.

وأضاف "إدريس"، في تصريح لمصراوي، أن تلك الآثار تتواجد في الدول العربية والأوروبية على حد سواء، وهو ما يتطلب منا استعادتها للمحافظة على الحضارة الفرعونية، متابعًا: "مصر بصدد افتتاح المتحف الكبير، واستعادة تلك الآثار سيسهم بشكل إيجابي فى انتعاش قطاع السياحة في مصر".

وأشاد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بموافقة النيابة العامة الإيطالية، أمس الثلاثاء، على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بشأن تسليم القطع الأثرية المصرية، التي تم ضبطها في إيطاليا، معربًا عن أمله في أن تحذو باقي الدول التي بها مقتنيات مصرية مهربة، حذو إيطاليا لعودة تلك الآثار لأرض الوطن.

ونوه "إدريس"، إلى أنه سيطرح تلك المبادرة في بداية دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن العمل في المبادرة لاستعادة الآثار سيحتاج إلى تضافر الجهود بين عدد من الوزارات على رأسها وزارات "الآثار، والطيران، والخارجية"، فضلًا عن السفارات المصرية في الخارج.