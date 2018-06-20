​رئيس البرلمان: مصر حريصة على تطوير أوضاع حقوق الإنسان

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن المؤسسات المصرية تبذل الكثير من الجهود لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في مصر، داعيا البرلمان الأوروبي لدعم تلك المساعي المصرية.

وأضاف خلال لقائه رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري في بروكسل، أن مصر حريصة على النظر إلى هذه الموضوعات من منظور شامل يتضمن الحق فى الأمن والحقوق الاقتصادية، في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحالة السيولة التي تمر بها المنطقة.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عن تفهمه لما تمر به مصر من ظروف وتحديات خلال هذه المرحلة الدقيقة، مثمناً جهود الدولة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وشدد على دعم الاتحاد والبرلمان الأوروبي لكافة ما تقوم به مصر من خطوات على طريق إصلاح مختلف نواحي الحياة بما فيها أوضاع حقوق الإنسان.

كما التقى عبدالعال برئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الأوروبي ناتالي جرسبك Nathalie Griesbeck، وأكد أن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب في إطار حرصها على أمنها القومى والأمن الإقليمي في المنطقة، وهى في هذه الحرب تنتهج استراتيجية هامة مبنية على إدراك أهمية مجابهة الإرهاب من جذوره، من خلال منظور شامل يتضمن تطوير الخطاب الديني والتعليم، والسعي لتحقيق التوازن في حربها المشروعة على الإرهاب وحقوق الإنسان، وكذلك الاهتمام بالشق الاقتصادي وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

من جانبها، أكدت رئيس لجنة مكافحة الإرهاب عن مساندة الاتحاد الأوروبي لمصر في حربها ضد الإرهاب واستعداد الاتحاد لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للقضاء على هذا الخطر الذي يحيق بالمنطقة بأسرها، مبدية إعجابها بما وصلت إليه مصر من نجاح وأمن واستقرار فيما يتعلق بهذا الأمر.