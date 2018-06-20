شعبة المخابز: ندرس إنتاج رغيف بـ25 قرشًا لغير المدرجين في بطاقات التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تدرس طرح رغيف خبز جديد مقابل 25 قرشًا للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن ذلك القرار المطروح نظرًا لزيادة شكاوى المواطنين من غلاء أسعار الخبز الحر، خاصةً عقب الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الوقود، والتي ترتب عليها ارتفاع أسعار الخبز الحر.

وأضاف "غراب"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المقترح يتضمن إنتاج رغيف الخبز بزنة 100 جرام، على أن يتم بيعه بسعر 25 قرشًا للرغيف.

وتابع "غراب"، أنه من المقرر وفقًا لمقترح الشعبة، أن تنتج المخابز الحرة الخبز الجديد، بحيث يكون كل أربعة أرغفة بسعر جنيه واحد، على أن تسدد الحكومة تكلفة إنتاج الخبز، لافتًا إلى أنه من المقرر إعداد المقترح النهائي خلال الفترة المقبلة لعرضه على وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحث إمكانية وآلية التنفيذ.