مسؤولة في البرلمان الأوروبي: استقرار مصر أمنيًا يعكس خبرة القيادة السياسية

بروكسل- أ ش أ:

عقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء اللجنة الفرعية للدفاع والأمن واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الأوروبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلجيكا، تلبيةً لدعوة رئيس البرلمان الأوروبي.

وأكد عبدالعال، خلال لقائه رئيس اللجنة الفرعية للدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي أنا فوتيجا Fotyga Anna، ضرورة دفع التعاون في مجال الدفاع بين مصر وشركائها الأوروبيين، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من اضطرابات وانتشار للجماعات الإرهابية التي لم تسلم من نيرانها دول المنطقة كافة.

ودعا إلى المزيد من التنسيق والدعم للقضايا المشتركة التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والسعي لإيجاد مخرج للأزمة يقوم على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، إلى جانب الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، مشددًا على موقف مصر الثابت تجاه "الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تفكيكها".

من جانبها، أعربت رئيس اللجنة الفرعية للدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي عن تقدير الاتحاد الأوروبي لمصر بوصفها أهم شركاء ضفة جنوب المتوسط، ودولة ذات ثقل سياسي إقليمي ودولي.

كما أشادت بنجاح الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، على الرغم مما تموج به المنطقة من اضطرابات، وقالت: إن ذلك يعكس خبرة القيادة السياسية المصرية ودعم الحكومة والبرلمان والشعب المصري لها.

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