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السكك الحديدية: "تروسيكل" يصطدم بقطار سوهاج المكيف​

05:48 م الأربعاء 20 يونيو 2018
السكك الحديدية: "تروسيكل" يصطدم بقطار سوهاج المكيف​

أرشيفية

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، الأربعاء، اقتحام دراجة بخارية "تروسيكل" شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين محطتي البدرشين والمرازيق على خط "القاهرة - السد العالي".

وقالت الهيئة، في بيان الأربعاء، إن سائق التروسيكل لم يلتزم بتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكك الحديدية ما أدى إلى تصادم قطار رقم 990 ركاب مكيف "القاهرة - سوهاج" به، وتسبب في كسر الشبكة الأمامية للجرار، وبدون وقوع أي إصابات.

وناشدت الهيئة، سائقي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء عبور السكة الحديد؛ حفاظًا على أرواحهم وأمن وسلامة سير القطارات.

هيئة السكك الحديدية قطار سوهاج سوهاج

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