السكك الحديدية: "تروسيكل" يصطدم بقطار سوهاج المكيف
كتب- أحمد نجيب:
أعلنت هيئة السكك الحديدية، الأربعاء، اقتحام دراجة بخارية "تروسيكل" شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين محطتي البدرشين والمرازيق على خط "القاهرة - السد العالي".
وقالت الهيئة، في بيان الأربعاء، إن سائق التروسيكل لم يلتزم بتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكك الحديدية ما أدى إلى تصادم قطار رقم 990 ركاب مكيف "القاهرة - سوهاج" به، وتسبب في كسر الشبكة الأمامية للجرار، وبدون وقوع أي إصابات.
وناشدت الهيئة، سائقي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء عبور السكة الحديد؛ حفاظًا على أرواحهم وأمن وسلامة سير القطارات.
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