​"الاستعلامات" تدعو الإعلاميين للتسجيل لتغطية في قمة "بريكس 2018"

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بمناسبة انعقاد القمة العاشرة لمجموعة "بريكس" خلال الفترة من 25 حتى 27 يوليو 2018 بجنوب أفريقيا، أصدرت الخارجية الجنوب أفريقية تنويهاً إعلامياً تؤكد فيه على ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في التغطية الإعلامية والذين لم يسجلو حتى الآن الإسراع في عملية التسجيل.

وأفاد تنويه الخارجية الجنوب أفريقية أن آخر موعد للتسجيل هو بعد غد الجمعة 22 يونيو، لافتا إلى إمكانية التسجيل من خلال نموذج الاعتماد الإلكتروني مباشرة على الرابط التالي https://macc.gcis.gov.za.

وأوضح التنويه أن كافة المعلومات ذات الصلة بالقمة يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني، http://www.brics2018.org.za، وسوف يتم تداول أخبار القمة على موقعي التواصل الاجتماعي Twitter وInstagram على صفحة تحمل اسم BRICS_10 وتستخدم لها هاشتاج #BRICS و#BRICSZA.