"باليه أوبرا القاهرة" تقدم 3 عروض على مسارح روما.. غدًا

القاهرة - (أ ش أ):

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على سفر وفد فني مكون من 27 عارضًا وعارضة من فرقة باليه أوبرا القاهرة برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إلى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في المعرض الثقافي المصري الذي تنظمة مؤسسة SIB الإيطالية، المقام خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، إن فرقة الباليه المصرية تقدم ثلاثة عروض على مسارح روما، ومنها باليهات فرعونية تقدم للمرة الأولى، وصممت رقصاتها الفنانة إرمينيا كامل، وكليوباترا وأنطونيو وإيزيس وأوزوريس، وأجزاء من رقصات أوبرا عايدة، إضافة إلى ليلة مصرية.

وأضاف أن مشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تأتي في إطار لقاء الحضارات وحوار الثقافات بين مصر وإيطاليا، والتي تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر العصور، إضافة إلى تدعيم وتقوية الروابط الفنية بين الجانبين من خلال فتح آفاق جديدة للتعريف بالفنون والثقافة المصرية في إيطاليا، ومزج الإبداع المصري بالفنون الإيطالية، مشيرًا إلى أن فرق الاوبرا المصرية تعد خير سفيرًا للفن المصري والعربي في أوروبا والعالم.

يشار إلى أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، ودرب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي، وبدأت فرقة الباليه تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972، حيث بدأت في موسكو وليننجراد، وبعد ذلك طافت بعروضها معظم دول العالم منها بلغاريا، ويوغوسلافيا، وألمانيا، وفرنسا وتونس، والمكسيك، وفرنسا، وإنجلترا، وأيرلندا، وكوريا، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين وجمهورية التشيك، وإيطاليا، وتركيا، ولبنان، والأردن، وكندا، وروسيا.​