طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء لتشغيل المصانع المغلقة

كتب- محمد نصار:

تقدم اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ضد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي؛ بشأن إعادة تشغيل المصانع المغلقة من جديد.

وقال الدويلك، في طلبه: "هناك أكثر من 4 آلاف مصنع مغلق منذ عام 2011، نتيجة للاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد وما صاحبها من تدهور في الأوضاع الاقتصادية، اضطر أصحابها إلى إغلاق هذه المصانع بعد زيادة حجم الديون الواقعة على عاتقهم، وبالتالي تسريح الآلاف من العمال".

وأضاف أن إعادة تشغيل هذه المصانع ومد يد العون إلى أصحابها، وتقديم حلول جذرية لعلاج أسباب توقفها عن العمل بعيدًا عن المسكنات، سيسهم في دفع عجلة الإنتاج بقوة، فضلًا عن أن ذلك سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، فلا تخلو محافظة من محافظات مصر إلا وبها مصنع واثنان وثلاثة تم إغلاقها لظروف خارجة عن إرادتها".

ولفت إلى وجود حلول تصلح لإعادة تشغيل هذه المصانع، منها على سبيل المثال لا الحصر، منح أصحاب هذه المصانع قروضًا بدون فوائد، أو إنشاء صندوق مالي من مساهمات الدولة والبنوك، خاص بالمصانع المغلقة، أو طرحها على المستثمرين المصريين أو العرب لإعادة تشغليها من جديد".