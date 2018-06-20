البابا تواضروس يغادر على رأس وفد إلى لبنان

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متجهًا إلى لبنان على رأس وفد كنسي في زيارة هناك تستغرق 4 أيام؛ لحضور اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية السنوية، بدعوة من بطريركية السريان الأرثوذكسية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه جرى إنهاء إجراءات سفر قداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة المتجهة إلى بيروت.