رئيس"الثانوية العامة" يستبعد مدير كنترول المنيا

كتبت- ياسمين محمد:

استبعد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، مدير كنترول سجن المنيا شديد الحراسة، بعدما أظهرت التحقيقات تقصيره في عمله، والسماح لمسجون بأداء الامتحان دون أن يكون متقدمًا باستمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة.

جاء القرار على خلفية اكتشاف لجنة النظام والمراقبة بأسيوط "كنترول أسيوط"، وجود كراستي امتحان في مادة اللغة العربية، بنفس الاسم ورقم الجلوس، إحداهما بمدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة، والأخرى بسجن المنيا شديد الحراسة.

وبناء عليه توجه حجازي برفقة إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، لمقر اللجنة، وضبطوا الطالب أثناء أدائه امتحان مادة التاريخ، واطلعوا على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به.

وتبين أت الطالب يعيد الثانوية العامة بثلاث مواد هي: اللغة العربية، التاريخ، والفلسفة والمنطق.

وأوضح حجازي، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن التحقيقات كشفت عن أن سجين المنيا، استغل إهمال رئيس الكنترول، ولم يذكر أنه ليس طالبا أساسًا، وإنما هناك تشابه أسماء بينه وبين طالب مدرسة البدرشين الذي خرج من السجن قبل شهر من بدء الامتحان، الأمر الذي أدى لخروج رقم جلوس واحد لشخصين لهما نفس الاسم، وترتب عليه حدوث البلبلة في الكنترول.

وأكد حجازي، أن التحقيقات لم تشر إلى أي واقعة فساد، وأن ما حدث سببه الإهمال.

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