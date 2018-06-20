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طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بشأن توقف 45 مصنعًا في القاهرة الجديدة

03:28 م الأربعاء 20 يونيو 2018
طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بشأن توقف 45 مصنعًا في القاهرة الجديدة

‏ الدكتور سعيد حساسين

كتب- أحمد علي:

‏تقدم ‏ الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ضد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، بشأن ما تردد عن توقف 45 مصنعًا عن تجديد الترخيص بالقاهرة الجديدة بعد ارتفاع الرسوم بمنطقة الألف مصنع.

وتساءل حساسين، في طلبه، عن حقيقة هذا الأمر، مطالبًا الحكومة الاسراع في حل هذه الأزمة وإلغاء زيادات رسوم تجديد التراخيص الصادرة من هيئة التنمية الصناعية وتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتشغيل المشروعات الصناعية والاستثمارية في مختلف المجالات

سعيد حساسين حزب السلام الديمقراطي مجلس النواب علي عبدالعال مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عمرو نصار
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