طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بشأن توقف 45 مصنعًا في القاهرة الجديدة

كتب- أحمد علي:

‏تقدم ‏ الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ضد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، بشأن ما تردد عن توقف 45 مصنعًا عن تجديد الترخيص بالقاهرة الجديدة بعد ارتفاع الرسوم بمنطقة الألف مصنع.

وتساءل حساسين، في طلبه، عن حقيقة هذا الأمر، مطالبًا الحكومة الاسراع في حل هذه الأزمة وإلغاء زيادات رسوم تجديد التراخيص الصادرة من هيئة التنمية الصناعية وتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتشغيل المشروعات الصناعية والاستثمارية في مختلف المجالات