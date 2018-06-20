"السكك الحديدية": 1.8 مليون جنيه زيادة في الإيرادات بعيد الفطر

كتب- أحمد نجيب:

قال المهندس سيد إبراهيم سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة نجحت هذا العام في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر، والحد من بيعها في السوق السوداء، لافتًا إلى أن الهيئة دفعت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بـ10 قطارات إضافية يوميًا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي؛ لمواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد من أسرهم وخاصة بمحافظات الوجه القبلي.

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة حققت زيادة في الإيراد خلال إجازة العيد تقدر بنحو 1.8 مليون جنيه زيادة عن العام الماضي، نتيجة الدفع بقطارات إضافية، وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

ولفت سالم إلى تخصيص مقاعد بالقطارات المكيفة عن طريق الانترنت، مع تخصيص 70% من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة عيد الفطر؛ لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلي يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.​