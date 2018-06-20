برلماني يطالب وزير التموين بمراقبة الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، ضد علي المصيلحي، وزير التموين؛ بشأن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود لضبط أسعار السلع والخدمات.

وقال مشهور، في طلبه، إن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى رفع بعض أسعار السلع والخدمات بالسوق السوداء، فجشع التجار هو بمثابة وحش يلتهم الغلابة ويفترس المواطن بزيادة غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.

وأضاف النائب، أن أكثر السلع التي ارتفعت بالسوق السوداء هي أنابيب البوتاجاز نظرًا لأنها سلعة أساسية لا غنى عنها، لافتا إلى أن سعر أنبوبة البوتاجاز بالسوق السوداء بلغت 70 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار شيكارة الأسمدة إلى 250 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

وطالب النائب، الوزارة، بضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط هذا الانفلات الحاد في الأسعار، ومواجهة جشع التجار، والإعلان عن الأسعار الحقيقية للسلع من أجل توعية المواطن حتى لا يقع فريسة لهؤلاء التجار