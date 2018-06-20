برلماني: انفلات حاد في الأسعار بالمحافظات بعد ارتفاع الوقود

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد عبدالواحد، نائب سنورس بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، ضد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي وزير التموين، بشأن خطة الحكومة للرقابة على الأسواق بالمحافظات.

وقال عبدالواحد، في طلبه، إن المحافظات تعاني من انفلات حاد وتضارب في أسعار السلع بعدما أعلنت الحكومة عن ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى بالبعض إلى استغلال الوضع ورفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.

وأضاف النائب، أن سعر اسطوانة البوتاجاز بالمستودعات بالفيوم وصل إلى 70 جنيهًا، على الرغم من تحديد الحكومة 50 جنيهًا لسعرها بعد زيادة الوقود، متسائلًا: كيف يواجه المواطن وحده جشع التجار وسيطرة السوق السوداء؟

وطالب النائب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظات وكذلك مستودعات البوتاجاز والتي يتجه البعض منها حاليًا إلى التوقف عن بيع المزيد من اسطوانات البوتاجاز من أجل طرحها بالسوق مرة أخرى بزيادة أكبر في الأسعار.

وأكد على ضرورة توعية المواطن والإعلان عن أسعار السلع والخدمات من قبل الحكومة، للحد من جشع التجار والسيطرة على السوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يفوق الزيادة المتوقعة بعد ارتفاع اسعار الوقود.