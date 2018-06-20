"المعاهد البحثية" تناقش تطبيق الشهادات المؤمنة وتعديل قواعد التعيين والترقيات

كتبت- داليا شبل:

ناقش مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في جلسته، أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق نموذج الشهادات المؤمنة، داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية داخل مصر.

كما ناقش المجلس تعديل قواعد التعيين والترقية داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وربطها بالإنتاج العلمي والأداء البحثي للباحثين، وتعيين نائب للشركات وريادة الأعمال داخل كل مركز تسهيلا لبدء إنشاء الشركات وفقا لقانون حوافز العلوم والابتكار.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، ناقش المجلس أيضاً، آليات ربط المعاهد والمراكز البحثية، داخل بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتفعيل خدمة استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها، وقدم الدكتور طارق الرفاعي، مدير بوابة الشكاوى عرضا تفصيليا لعمل المنظومة، وأهمية العمل بها في فتح قنوات التواصل مع المواطنين في ظل اهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتفعيل المنظومة داخل جميع الجهات الحكومية.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تخصيص نقطة اتصال داخل كل مركز بحثي لتسهيل تلقى الشكاوى وربطها بالمنظومة.

ولفت عبدالغفار، إلى اتفاقه مع وزارة الصحة خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، صباح أمس، للتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية، وأكد استعداد وزارة الصحة لتبنى مخرجات البحث العلمي التي تقدمها المراكز البحثية من أجهزة وابتكارات، على أن تخدم المجال الطبي وتصلح للتطبيق داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأكد على إجراء دراسة هندسية بكل جهة بحثية لتحديد كيفية تطبيق التجربة بداخلها وفقا لاحتياجاتها من المياه.

وشدد وزير التعليم العالي، على ضرورة وضع ضوابط واضحة وقوية للعمل البحثي، والعمل بحزم للتغلب على العوائق الإدارية والروتين داخل جهات البحث العلمي المختلفة، وبذل الجهد لدفع العمل وإحداث تغيير جذري ونقلة كبيرة للبحث العلمي، يكون لها مردودها داخل المجتمع.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إنشاء مركز الدراسات والاستشارات الجيوفيزيقية، كوحدة ذات طابع خاص تابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

كما وافق على إدراج تطبيقات الاستشعار عن بعد ضمن تخصصات اللجنة العلمية الدائمة للإنتاج النباتي، بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

وأضافت "التعليم العالي" في بيانها، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لاختيار رئيس شعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد القومي للقياس والمعايرة، بجانب الموافقة على إضافة عضو جديد ضمن أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للجيولوجيا والجيوفيزياء بمعهد بحوث البترول.

وأردفت، ناقش المجلس كتاب وزارة الإنتاج الحربي، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق نظام ترشيد المياه الذكي داخل الجهات الحكومية، وذلك بتوفير صنابير وعدادات مياه تحقق وفر 75% من استهلاك المياه وتعميم تركيبها بالجهات الحكومية المختلفة.