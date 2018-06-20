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    "التعليم" تعلن بدء تصحيح امتحان الإحصاء للثانوية العامة

    02:00 م الأربعاء 20 يونيو 2018
    "التعليم" تعلن بدء تصحيح امتحان الإحصاء للثانوية العامة

    الدكتور رضا حجازي

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن لجان تقدير الدرجات تصحح الامتحانات وفق الجدول المعد مسبقًا، مشيرًا إلى أنها بدأت، اليوم الأربعاء، تصحيح امتحان الإحصاء.

    وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، اليوم، أن اللجان بدأت منذ، أمس، تصحيح امتحان اللغة الانجليزية، فيما تبدأ غدًا الخميس، تصحيح العينة العشوائية لامتحاني الفيزياء والتاريخ.

    ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات، غدًا الخميس، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بإجمالي عدد 110.822 طالبًا وطالبة.

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