الحكومة تلغي الكارت الذكي للبنزين.. ووزير البترول: يخلق سوقًا سوداء

كتب- محمد غايات:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيه 50 مليار جنيه من قيمة تحريك أسعار المحروقات لصالح الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف وزير البترول في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، على هامش أول اجتماع لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الأربعاء، أن الكارت الذكي له عيوب كثيرة ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية سعر في الكارت وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه.

وكشف وزير البترول عن إلغاء الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما.