نائب وزير المالية: 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة العامة



كتب- محمد غايات:

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة، متكاملة ومُخطط لها منذ فترة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالي وتوجيه جزء من الموازنة لزيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن.

وأوضح، أن الوزارة أقرت بزيادة للأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية و10% لغير المخاطبين بالقانون.

وتابع، أن تكلفة زيادة العلاوات بلغت نحو 22 مليار جنيه، وبلغ إجمالي زيادة الأجور والعلاوات نحو 30 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون موظف، وبلغ إجمالي تكلفة زيادة المعاشات 24 مليار جنيه، والحد الإعفائي للضرائب نحو 9 مليارات جنيه.

وأوضح أن الموازنة تحملت نحو 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتي تتضمن زيادة الأجور والمعاشات والخصم الضريبي.

ونوه إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الجديد بلغت 100 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، ونحو 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.