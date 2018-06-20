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    وزير التموين: تحريك أسعار الوقود سمح بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

    01:29 م الأربعاء 20 يونيو 2018
    وزير التموين: تحريك أسعار الوقود سمح بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

    الدكتور علي المصيلحي

    كتب- محمد غايات:

    قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تعاني مشكلة اقتصادية خطيرة، وهناك خلل حقيقي كان ولايزال موجودًا، ولدينا أعباء مالية كبيرة والموضوع ليس نزهة.

    وأضاف في مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن العجز وخدمة الدين يجب أن يكون تحت السيطرة، والجميع يعلم أن معظم المستفيدن من الدعم هم الأغنياء، ويجب ترشيد دعم الطاقة وتوجيهه لقطاعات مختلفة في التعليم والصحة، لأن الدولة تعتنى بالإنسان.

    وتابع، أن الحماية الاجتماعية واجبة، موضحًا أن الحكومة لم تكن تسطيع تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لولا تحريك أسعار المواد البترولية.

    وأوضح، أن جميع المستودعات ملتزمة ببيع أسطوانة البوتاجاز بالسعر المحدد لها، مؤكدًا: "لن نسمح باستغلال المواطن".

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