وزيرة التضامن: 6 ملايين أسرة تقدمت لبرنامج "تكافل وكرامة"

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارتها هي المعنية بالفئات الأولى بالرعاية، خاصةً في الريف.

وأضافت والي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تكلفة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في عام 2014، كان 8.5 مليار جنيه و24.2 مليار جنيه في 2018، مشيرة لصرف الزيادات يوليو المقبل، بعد وصول الحد الأدنى للمعاشات إلى 75 جنيهًا.

وأوضحت، تقدم 5 ملايين و700 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وبلغ الدعم 20 مليارًا و600 ألف جنيه، منذ 2014 حتى الآن، موضحة أن هذه المبالغ دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية، وإجمالي الدعم النقدي هذا العام المالي 17 مليار جنيه؛ لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وتابعت، أن كل هذا بالإضافة لتحسين سكن هذه الأسر والمسكن الريفي عن طريق برنامج "مسكن كريم"، وجرى الانتهاء من 19 ألف منزل بالأقصر، وتوصيل الصرف الصحي لـ918 منزلًا بالمنيا.